Камчатку «тряхнуло» на два балла

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Петропавловск-Камчатский, 29 мая. Землетрясение магнитудой 2,8 баллов зафиксировано у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным МЧС, землетрясение зафиксировано в акватории Тихого океана днем 29 мая на глубине 37 километров.

«Магнитуда сейсмособытия составила 2,8», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ.

Эпицентр землетрясения находился на достаточно удаленном расстоянии от столицы Камчатки, в 119 километрах восточнее.

В спасательном ведомстве добавили, что легкое землетрясение не несло с собой угрозы цунами.