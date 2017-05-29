Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Камчатку «тряхнуло» на два балла

Камчатку «тряхнуло» на два балла

6:52  29 Мая 2017
335

Камчатку «тряхнуло» на два балла

Петропавловск-Камчатский, 29 мая. Землетрясение магнитудой 2,8 баллов зафиксировано у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. 

По данным МЧС, землетрясение зафиксировано в акватории Тихого океана днем 29 мая на глубине 37 километров. 

«Магнитуда сейсмособытия составила 2,8», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ.

Камчатку «тряхнуло» на два балла

Эпицентр землетрясения находился на достаточно удаленном расстоянии от столицы Камчатки, в 119 километрах восточнее.

В спасательном ведомстве добавили, что легкое землетрясение не несло с собой угрозы цунами.

#землетрясение #камчатка
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть