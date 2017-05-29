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Происшествия
Парашютист ВМС США погиб во время прыжка над Гудзоном

Парашютист ВМС США погиб во время прыжка над Гудзоном

6:45  29 Мая 2017
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Парашютист ВМС США погиб во время прыжка над Гудзоном

Джерси-Сити, 29 мая. В пригороде американского города Джерси-Сити, что в штате Нью-Джерси, во время демонстрационного прыжка погиб парашютист ВМС США.

Как пишет RT, трагедия произошла на берегу Нью-Йоркской бухты, в устье реки Гудзон во время праздничных мероприятий, посвященных ежегодно проводящейся США неделе флота.

Как уточняется, во время проведения показательных прыжков, у военнослужащего, имя которого пока держат в секрете, по пока не выясненным причинам не раскрылся парашют. Врачам ничего не оставалось, как только констатировать смерть.

Алексей Громов
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