Парашютист ВМС США погиб во время прыжка над Гудзоном

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Джерси-Сити, 29 мая. В пригороде американского города Джерси-Сити, что в штате Нью-Джерси, во время демонстрационного прыжка погиб парашютист ВМС США.

Как пишет RT, трагедия произошла на берегу Нью-Йоркской бухты, в устье реки Гудзон во время праздничных мероприятий, посвященных ежегодно проводящейся США неделе флота.

Как уточняется, во время проведения показательных прыжков, у военнослужащего, имя которого пока держат в секрете, по пока не выясненным причинам не раскрылся парашют. Врачам ничего не оставалось, как только констатировать смерть.