Пьяный водитель влетел в толпу пешеходов в Приморье, есть жертвы

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Владивосток, 29 мая. Машина протаранила пешеходов в Партизанском районе Приморья, в результате наезда один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Как стало известно, в минувшее воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о наезде на пешеходов, которые стояли на краю проезжей части. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель уехал в неизвестном направлении.

В результате наезда один человек скончался сразу от полученных травм, еще двое — пострадали, им была оказана медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя. Согласно предварительной информации, водитель потерял управление и совершил наезд.

Сообщается, что на момент задержания мужчина был пьян.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.