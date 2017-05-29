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Происшествия
Пьяный водитель влетел в толпу пешеходов в Приморье, есть жертвы

Пьяный водитель влетел в толпу пешеходов в Приморье, есть жертвы

6:49  29 Мая 2017
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Пьяный водитель влетел в толпу пешеходов в Приморье, есть жертвы

Владивосток, 29 мая. Машина протаранила пешеходов в Партизанском районе Приморья, в результате наезда один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Как стало известно, в минувшее воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о наезде на пешеходов, которые стояли на краю проезжей части. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель уехал в неизвестном направлении. 

В результате наезда один человек скончался сразу от полученных травм, еще двое — пострадали, им была оказана медицинская помощь. 

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя. Согласно предварительной информации, водитель потерял управление и совершил наезд.

Сообщается, что на момент задержания мужчина был пьян.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#дтп #приморск #пешеходы
Дана Балан
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