Кэмерон, рвущийся с охраной за носками без очереди, насмешил соцсети

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Лондон, 29 мая. Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон был замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди.

Как пишет таблоид Daily Mail, политик решил прикупить в JD Sports пару носков, которые продавались там со скидкой. Когда экс-премьер в окружении телохранителей решил «проскочить» к кассе мимо стоящих в очереди клиентов его сняла на камеру одна из посетительниц.

«Он выглядел совершенно неуместным в своем костюме с двумя охранниками, — рассказала изданию автор видео. — Я не знаю, почему он заслуживает такого особого обращения, теперь, когда он больше не премьер-министр… Конечно, он мог бы стоять в очереди, как и все остальные».

Соцсети тут же высмеяли попытку политика прикупить носки со скидкой, да еще и без очереди. «А вы уверены, что Дэвид Кэмерон не Мистер Бин», — сравнил один из пользователей Twitter политика с комическим персонажем.