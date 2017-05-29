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Украина
Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

6:44  29 Мая 2017
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Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны «непреодолимую крепость» на границе с Россией. Об этом сказано в его поздравлении, опубликованном на сайте СНБО ко Дню пограничника.

По его словам, западную границу Украины стоит  обустроить «по европейским стандартам».

«А на Востоке  — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!»  — цитирует сайт Турчинова.

Секретарь СНБО Украины также, анонсируя наступление в Донбассе, призвал силовиков  «не проскочить границу».

А до этого отличился тем, что во время проведения совместных учений России и Белоруссии «Запад 2017», заявил о планах Москвы захватить Литву и Польшу.

«В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши», — пояснил он.

Также Турчинов громогласно сообщал о том, что совместные учения, которые проводятся поочередно раз в два года, то в России, то в Белоруссии, могут являться подготовкой к наступательной операции на Украину и другие страны Восточной Европы.

«По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку», — отмечал он.

К сказанному украинский деятель добавлял, что Москва мира не хочет, а вынашивает завоевательные планы. По его словам, Россия «воспринимает появление сильного и демократического украинского государства как прямую угрозу выживанию режима» и, якобы, готовится к большой войне.

Что же касается строительства стен и крепостей, этим на Украине начал заниматься еще теперь уже бывший премьер. Именно Арсений Яценюк в сентябре 2014 года инициировал запуск проекта «Стена». Согласно ему, на протяжении почти двух тысяч километров государственной границы с Россией, должна была возникнуть преграда, оборудованная противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. На этот проект, ни много ни мало, до 2018 года предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Позже «Стену» для пущей пафосности переименовали в «Европейский вал» по предложению все того же Яценюка. Однако, несмотря на переименования и громкие заявления, фортификационное сооружение грозной преградой так и не стало. На границе с Россией появился лишь забор из сетки, колючая проволока и рвы. В Раде такую «Стену»  поспешили обозвать «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен», которая не остановит даже дикого кролика.

Александр Турчинов, видимо вспомнивший фортификационные подвиги украинского экс-премьера, с декабря 2014 года является секретарем СНБО. После госпереворота в стране и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале 2014, он занял должность председателя Верховной Рады, затем на четыре месяца став исполняющим обязанности главы государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в своей статье для издания Politico заявил, что набирает обороты «новое поколение гибридной войны», которую Россия, по его мнению, ведет против его страны и западного мира.

Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

 «Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников»,  — написал глава Украины.

Порошенко заявил, что, когда Киев закрыл доступ к социальным сетям, управляемым Россией, «Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой».

16 мая им был принят указ о запрете на Украине доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам компании «Яндекс». Эти ограничения были введены в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля. Кроме того, под запрет попали антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Российский сенатор Франц Клинцевич расценил заявление украинского лидера о том, что он якобы «обрезал щупальца Кремля», запретив в своей стране доступ к российским соцсетям, как проявление паранойи.

#россия #украина #порошенко #турчинов #яценюк
Павел Романов
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