Турчинов хочет построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны «непреодолимую крепость» на границе с Россией. Об этом сказано в его поздравлении, опубликованном на сайте СНБО ко Дню пограничника.

По его словам, западную границу Украины стоит обустроить «по европейским стандартам».

«А на Востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!» — цитирует сайт Турчинова.

Секретарь СНБО Украины также, анонсируя наступление в Донбассе, призвал силовиков «не проскочить границу».

А до этого отличился тем, что во время проведения совместных учений России и Белоруссии «Запад 2017», заявил о планах Москвы захватить Литву и Польшу.

«В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши», — пояснил он.

Также Турчинов громогласно сообщал о том, что совместные учения, которые проводятся поочередно раз в два года, то в России, то в Белоруссии, могут являться подготовкой к наступательной операции на Украину и другие страны Восточной Европы.

«По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку», — отмечал он.

К сказанному украинский деятель добавлял, что Москва мира не хочет, а вынашивает завоевательные планы. По его словам, Россия «воспринимает появление сильного и демократического украинского государства как прямую угрозу выживанию режима» и, якобы, готовится к большой войне.

Что же касается строительства стен и крепостей, этим на Украине начал заниматься еще теперь уже бывший премьер. Именно Арсений Яценюк в сентябре 2014 года инициировал запуск проекта «Стена». Согласно ему, на протяжении почти двух тысяч километров государственной границы с Россией, должна была возникнуть преграда, оборудованная противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. На этот проект, ни много ни мало, до 2018 года предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

Позже «Стену» для пущей пафосности переименовали в «Европейский вал» по предложению все того же Яценюка. Однако, несмотря на переименования и громкие заявления, фортификационное сооружение грозной преградой так и не стало. На границе с Россией появился лишь забор из сетки, колючая проволока и рвы. В Раде такую «Стену» поспешили обозвать «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен», которая не остановит даже дикого кролика.

Александр Турчинов, видимо вспомнивший фортификационные подвиги украинского экс-премьера, с декабря 2014 года является секретарем СНБО. После госпереворота в стране и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале 2014, он занял должность председателя Верховной Рады, затем на четыре месяца став исполняющим обязанности главы государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в своей статье для издания Politico заявил, что набирает обороты «новое поколение гибридной войны», которую Россия, по его мнению, ведет против его страны и западного мира.

«Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — написал глава Украины.

Порошенко заявил, что, когда Киев закрыл доступ к социальным сетям, управляемым Россией, «Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой».

16 мая им был принят указ о запрете на Украине доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам компании «Яндекс». Эти ограничения были введены в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля. Кроме того, под запрет попали антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Российский сенатор Франц Клинцевич расценил заявление украинского лидера о том, что он якобы «обрезал щупальца Кремля», запретив в своей стране доступ к российским соцсетям, как проявление паранойи.