Вход с ноутбуками на авиарейсы в США запрещен — в Штатах боятся терактов

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 29 мая. Соединенные Штаты не исключают возможность введения запрета на пронос ноутбуков на все авиарейсы, направляющиеся в США.

Как пишет RT, об этом заявил министр внутренней безопасности Джон Келли во время интервью на телеканале Fox News. Как пояснил чиновник, введение данной меры обусловлено присутствием реальной угрозы для авиации.

«Это мысль, которой террористы действительно одержимы — идеей подрыва авиационного лайнера, особенно авиакомпании из США, во время полета», — заявил Джон Келли, отвечая на вопросы журналистов.

Как напоминают «Известия», ранее Соединенные Штаты хотели ввести ограничения на пронос электронной техники в самолеты, направляющие в США из Старого Света, однако в ходе переговоров с ЕС, это решение не было принято.