СМИ заметили странные красные вспышки в окнах Белого дома

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Вашингтон, 29 мая. Загадочные вспышки красного цвета были замечены в окнах Белого дома в Вашингтоне.

Сообщается, что примерно в 20:30 по местному времени (03:30 по московскому времени) в окнах второго этажа официальной резиденции президента Соединенных Штатов были замечены яркие вспышки красного цвета.

Отмечается, что спустя некоторое время вспышки прекратились, однако их происхождение на данный момент остается неизвестным.

Комментарии официальных представителей президентской администрации по данному вопросу пока не поступали.