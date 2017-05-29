В России с Камчатского края стартовал период сдачи ЕГЭ

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Петропавловск-Камчатский, 29 мая. Камчатские школьники первыми в России в этом году начали сдавать Единый государственный экзамен.

Сообщается, что на Камчатке открыты 16 пунктов сдачи ЕГЭ. Сдача экзамена началась в 10.00 по местному времени.

Отметим, что в понедельник выпускники школ 2017 года сдают первые экзамены на выбор: географию, информатику и ИКТ.

Запланировано, что Единый государственный экзамен на Камчатке будут сдавать 1407 выпускников текущего года.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что решение о включении ЕГЭ по истории в список обязательных для сдачи предметов еще не принято.