Ужасы в Каннах: обезображенный пластикой ТВ-ведущий Богданов предстал на публике

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Канны, 29 мая. В Каннах 67-летний бывший телеведущий Игорь Богданов поразил всех присутствовавших своим ужасающим внешним видом.

Как пишут «Известия», некогда популярный в далекие 80-е годы звезда голубых экранов, сейчас выглядит просто-напросто ужасно из-за перенесенных за последние 20 с лишним лет десятка пластических операций.

Впрочем, несмотря на отталкивающую внешность, Игорь Богданов пользуется популярностью у противоположного пола – так в Каннах ТВ-звезда прошелся с третьей женой, которая младше его более чем на 30 лет.