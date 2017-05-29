Работу телохранителей и частных сыщиков легализуют в России

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Москва, 29 мая. В России могут легализовать профессию телохранителей и частных охранников, а также значительно расширить возможности частных детективов. Соответствующие законопроекты «О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности» разрабатываются в Госдуме..

В Госдуме формируется рабочая группа по доработке законопроектов, куда войдут представители Госдумы и Совета Федерации, профильного комитета по безопасности и предпринимательской деятельности ТПП, ФАС, Росгвардии и МВД, сообщил «Известиям» зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

По словам Выборного, будет легализована профессия телохранителя, чьи права и обязанности на данный момент в России никак не регулируются. По нынешнему законодательству они охраняют только имущество и не имеют права охранять жизнь человека.

Проект закона «О частной детективной деятельности» даст возможность детективам запрашивать документы у органов власти, которые будут обязаны их предоставить.

Помимо этого, поправки в законодательство дадут возможность привлекать частные охранные предприятия (ЧОПы) к охране объектов в условиях чрезвычайного положения или военного времени.