Пять человек погибли в Гондурасе во время давки перед футбольным матчем

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Тегусигальпа, 29 мая. По последним данным, пять человек погибли во время давки перед началом футбольного матча в Гондурасе.

Сообщается, что инцидент произошел на входе на Национальный стадион в Тегусигальпе перед началом футбольного матча «Мотагуа» — «Гондурас Прогресо». Причиной случившегося стало то, что на игру было продано слишком много билетов.

По словам ответственного за безопасность на стадионе, инцидент можно описать как «лавину на трибунах».

Согласно данным правоохранительных органов, причиной смерти людей стало удушье, говорится в материале Газеты.ру.

Отмечается, что десятки людей получили различные травмы и были госпитализированы с переломами и ушибами.