Девушка погибла из-за взрыва пиротехники под Иркутском

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Усольский район (Иркутская область), 29 мая. Забава с пиротехническими изделиями в состоянии алкогольного опьянения привела к трагедии под Иркутском.

Как передает RT, инцидент случился в одном из садовых товариществ в пригороде Иркутска, где до этого в течение нескольких часов отдыхала компания молодых людей, приехавшая из Ангарска.

В какой-то момент разгоряченным алкоголем парням захотелось развлечений, и они не придумали ничего лучше, чем поджигать петарды и кидать их на улицу, таким образом пугая прохожих и веселя себя.

Как пишут местные СМИ, в результате забавы погибла одна девушка, кроме того ожоги получили еще несколько человек. При этом, что именно произошло, и каким образом случилась трагедия – пока не сообщается.