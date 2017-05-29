Сирия новости 29 мая 07.00: 10 человек погибли под ударами ВВС коалиции, САА наступает в провинциях Алеппо, Хомс и Хама
Сирия, 29 мая. 10 мирных жителей погибли в Ракке под ударами ВВС коалиции, САА наступает в провинциях Алеппо, Хомс и Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): при поддержке ВКС РФ наступает на террористов ИГ* в восточной части провинции Алеппо, в центральной части провинции Хомс и в восточной части провинции Хама, освободила деревню Рас Аль-Айн в провинции Алеппо.
ВКС РФ: опубликовано видео, показывающее как российские вертолеты уничтожают транспортные средства террористов ИГ недалеко от Пальмиры.
Свободная сирийская армия (ССА**): два бойца ССА были арестованы боевиками группировки «Тахрир Аль-Шам» в городе Бдита, по обвинению в сотрудничестве с бойцами «Евфратского Щита».
Международная коалиция во главе с США: артиллерийские и бомбовые удары коалиции в Ракке унесли жизни более 10 мирных жителей, еще 25 человек было ранено.
«Исламское государство»*: потеряло 15 боевиков в боях за деревню Рас Аль-Айн в провинции Алеппо, убило 7 солдат САА на «дороге жизни» в районе Ханасир.
Курды: готовятся к боям с ИГ в Ракке.
Провинция Дамаск
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, США обрывают связи с двенадцатью турецкими компаниями из-за их спекуляций с гуманитарной помощью, поставляемой в Сирию. Коррумпированная сеть взяточничества, мошенничества, фальсификации ставок и откатов, связанных с оказанием помощи Сирии, была предметом двухлетнего расследования, говорится в сообщении Управления генерального инспектора США по международному развитию (USAID). Наиболее распространенным видом мошенничества был сговор между компаниями, продающими гуманитарные поставки и персоналом местных партнеров USAID, которые принимали взятки или откаты в обмен на помощь в выигрыше контракта.
Провинция Алеппо
Как сообщает информагентство Al-Masdar News, после захвата вокзала в городе Маскана, элитные подразделения САА атаковали позиции ИГ в деревне Рас Аль-Айн. После нескольких часов перестрелок подразделения САА прорвали оборону ИГ и вошли в деревню, а затем и освободили ее от террористов ИГ. В столкновениях было нейтрализовано не менее 15 боевиков ИГ. Кроме того, сирийские военные захватили танк ИГ.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter портал SMART News Agency, семь солдат САА были убиты террористами ИГ на «дороге жизни» в районе Ханасир.
Провинция Хомс
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Ruswariors) один из источников, было опубликовано видео, показывающее как российские вертолеты уничтожают транспортные средства террористов ИГ недалеко от Пальмиры.
Провинция Идлиб
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@wafanews82) один из источников, боевики группировки «Тахрир Аль-Шам» арестовали двух боевиков ССА в городе Бдита, обвинив их в сотрудничестве с бойцами «Евфратского Щита».
Провинция Ракка
Как сообщает информагентство Al-Masdar News, новостной портал ИГ Amaq опубликовал пропагандистские фото и видео материалы с участием террористов ИГ, в которых якобы отражаются их военные победы.
На самом же деле, как сообщает агентство Al-Masdar News, дела ИГ на различных фронтах как в Сирии, так и в Ираке обстоят далеко не так хорошо, как о них пишет Amaq. В Ираке террористы буквально зажаты иракскими войсками в последних трех еще пока неосвобожденных районах Западного Мосула. В Ракке им предстоит столкнуться лицом к лицу с бойцами SDF****, которых поддерживают их союзники – США. В восточной части Алеппо, в центральной части Хомса и в восточной части Хамы, террористов теснят сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ.
По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, растет количество пострадавших от авиаударов международной коалиции во главе с США по городу Ракка. Вчера вечером артиллерийские и бомбовые удары унесли жизни более 10 мирных жителей, еще 25 человек было ранено.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@soundandpic) один из источников, на Ракку были сброшены листовки, в которых мирным жителям велят убраться из города. Распространитель не сообщается.
Ирак
По сообщению информационного агентства FARS News, иракские народные силы продолжили наступление в районе деревни Аль-Кахтания к западу от Мосула. Они атаковали оборону ИГ с двух флангов и нанесли серьезный ущерб террористам.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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