Спасатели отговорили прыгать с 7 этажа девочку-подростка в Новосибирске

В Избранное

Скопировать

Новосибирск, 29 мая. Сотрудники регионального спасательного ведомства в Новосибирске совершили подвиг, предотвратив подростковый суицид.

Как пишут «Известия», инцидент имел место быть в одной из многоэтажек мегаполиса на улице Станиславского – в экстренные службы поступило сообщение о том, что 17-летняя девушка хочет спрыгнуть с 7-го этажа.

Несмотря на то, что сотрудники МЧС были на месте уже спустя 10 минут, инцидент был исчерпан. Как пояснили полицейские, подросток убежала с места возможного суицида, когда узнала о прибывающих спасателях.