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Происшествия
Грузовик с молоком взорвался в Ачинске после столкновения с джипом

Грузовик с молоком взорвался в Ачинске после столкновения с джипом

5:49  29 Мая 2017
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Грузовик с молоком взорвался в Ачинске после столкновения с джипом

Ачинск, 29 мая. Грузовик, перевозивший молоко, взорвался в Красноярском крае после столкновения с внедорожником.

Сообщается, что инцидент произошел 28 мая на улице Профсоюзов в Ачинске. Согласно данным правоохранительных органов, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в ГАЗель, перевозившую молоко.

Отмечается, что удар пришелся в бензобак грузовика, поэтому после столкновения произошел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал, так как оба водителя успели выскочить из своих автомобилей до взрыва и последующего возгорания, однако машины сгорели полностью.

Ирина Новикова
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