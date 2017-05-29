Грузовик с молоком взорвался в Ачинске после столкновения с джипом

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Ачинск, 29 мая. Грузовик, перевозивший молоко, взорвался в Красноярском крае после столкновения с внедорожником.

Сообщается, что инцидент произошел 28 мая на улице Профсоюзов в Ачинске. Согласно данным правоохранительных органов, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в ГАЗель, перевозившую молоко.

Отмечается, что удар пришелся в бензобак грузовика, поэтому после столкновения произошел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал, так как оба водителя успели выскочить из своих автомобилей до взрыва и последующего возгорания, однако машины сгорели полностью.