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Рокировка: Carl Vinson вернется домой, Nimitz – приплывет пугать Ким Чен Ына

Рокировка: Carl Vinson вернется домой, Nimitz – приплывет пугать Ким Чен Ына

5:23  29 Мая 2017
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Рокировка: Carl Vinson вернется домой, Nimitz – приплывет пугать Ким Чен Ына

Сеул, 29 мая. Американскую военную группировку, скопившуюся у берегов Корейского полуострова ждет рокировка.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Bloomberg, атомный авианосец Carl Vinson в самое ближайшее время получит приказ поднять якорь и отправится к порту приписки – Сан-Диего, заглянув на Гавайские острова.

При этом, как ранее сообщал RT, в планах Соединенных Штатов было отправить в регион авианосец Nimitz в дополнение к еще находящемуся там Carl Vinson, а также авианосцу Ronald Reagan.

Напомним, что силы ВМФ США прибыли к Корейскому полуострову почти два месяца назад с целью установления давления на Пхеньян из-за северокорейской ракетно-ядерной программы.

Алексей Громов
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