Северокорейская ракета упала в пределах экономической зоны Японии

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Ракета, запущенная с территории КНДР, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщили в телекомпании NHK, ссылаясь на источники в правительстве.

Пока информации о том, был ли причинен воздушным и морским судам Японии какой-нибудь ущерб не поступало.

«Ракета с трудом достигла исключительной экономической зоны. Высота полета была низкой», — цитирует СМИ анонимный источник из властных структур.

Ракетный пуск был произведен сегодня в 5 часов 40 минут из района города Вонсан на восточном побережье Северной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 450 км в сторону Японского моря.



Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин экстренно созвал Совет по национальной безопасности.

Ракета, по некоторым данным, приземлилась в 500 километрах от острова Садо префектуры Ниигата и в 300 километрах от архипелага Оки префектуры Симанэ. В настоящее время эксперты проводят анализ и пытаются установить ее тип.

«Этот запуск — прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест», — заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Сугу.

В Токио также в экстренном порядке было созвано заседание Совета национальной безопасности. В его работе приняли участие премьер Синдзо Абэ, министр иностранных дел Фумио Кисида и глава оборонного ведомства Томоми Инада. Япония заявила Северной Корее решительный протест в связи ракетным пуском. Он был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

Японская сторона назвала действия КНДР недопустимыми и заявила о намерении тесно сотрудничать с США для выработки контрмер в отношении Северной Кореи.

Ранее стало известно, что в связи с продолжающими испытаниями баллистических ракет, Япония готовит пакет собственных санкций против КНДР. Так, планируется усилить досмотр морских судов, которые планируют заход в порты КНДР.

Не смотря на протестные заявления и давление со стороны других стран, Пхеньян продолжает проводить испытания. Японская сторона собирается настоять на принятии новых санкций против КНДР Советом безопасности ООН, однако для этого ей надо получить поддержку России и Китая. А они настаивают на продолжении диалога с Северной Кореей.

Ранее также сообщалось, что США направили в район Корейского полуострова третью авианосную группу для сдерживания КНДР. Авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan. Он прибудет в западную часть Тихого океана.

Радиостанция «Голос Америки» отмечает, что американские военно-морские силы в мирное время редко размещают сразу три авианосца в одном регионе.

ВМС США было объяслено, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup разместится в Тихом океане впервые с 2013 года. Она будет дислоцирована в регионе с первого июня.

Политолог Алексей Петров, в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что на провокационные действия Северной Кореи последует политический ответ

«Стоит ожидать политических действий, нот протеста, громких политических заявлений. Никто ничего больше «семье Кимов» не сделает. Хотя, все прекрасно понимают, что подобная реакция руководству Северной Кореи, что называется «до фонаря»», — считает эксперт.

По его словам правительство КНДР живет в иных реалиях, нежели в других странах.

Петров также отметил, что кроме санкций и политических заявлений, альтернативных инструментов воздействия на Северную Корею нет.

«Во всяком случае, я их не вижу. И думаю, что если бы они были, кто-нибудь непременно бы ими уже воспользовался», — добавил он.

Политолог заявил, что разрешению вопроса Северной Кореи поможет только появление здравого смысла у руководства этой страны.

«Возможность некого элемента «оттепели»», — пояснил он.

Вариант силового решения конфликта эксперт предпочитает не рассматривать.

«О том, что будут применены какие-то меры военного воздействия или даже физическое устранение лидера КНДР, об этом не хочется даже думать», — сказал Петров.

С 2006 года Совет безопасностии ООН принял шесть санкционных резолюций в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных программ.

Две последние резолюции с самыми жесткими за последние 20 лет санкциями были приняты в 2016 году. Они включали рестриктивные меры в области торговли, экспорта ископаемых, банковского сектора, покупки оружия, предметов роскоши.

В прошлом году КНДР провела два испытания ядерных устройств, одно из которых, как утверждало руководство стран, было водородной бомбой. В этом году Северная Корея провела серию ракетных пусков. Осуществленный сегодня утром был девятым по счету.

А в понедельник северокорейские власти заявили о готовности запустить массовое производство новой ракеты средней дальности.