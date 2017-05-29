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Экс-глава Кабмина Греции Мицотакис скончался на 99-м году жизни

Экс-глава Кабмина Греции Мицотакис скончался на 99-м году жизни

5:12  29 Мая 2017
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Экс-глава Кабмина Греции Мицотакис скончался на 99-м году жизни

Афины, 29 мая. В ночь на понедельник 29 мая 2017 года в Греции на 99-м году жизни скончался бывший председатель правительства Константинос Мицотакис.

Как передает Reuters, информацию об этом несколько часов подтвердило Афинское агентство новостей. Уточняется, что ветеран греческой политики умер в час ночи в окружении родных и близких. 

«Известия» напоминают, что Константинос Мицотакис возглавлял Кабмин Греции с 1990 по 1993 годы. Кроме того, Мицотакис отец Кириакоса Мицотакиса – лидера консервативной партии «Новая демократия».

Алексей Громов
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