Трое детей погибли во время пожара в Тюменской области

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Тюмень, 29 мая. Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области сообщила, что в результате пожара в частном доме в городе Заводоуковске погибли трое детей и их отец.

По информации ведомства, возгорание началось в ночь на понедельник. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. В тушении принимали участие 23 сотрудника пожарной охраны на 11 спецмашинах.

Жертвами пожара стали мужчина 1984 года рождения и трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое 2016 года рождения

Отмечается, что в ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина.