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Общество
Бывший губернатор Удмуртии признал получение взяток — СМИ

Бывший губернатор Удмуртии признал получение взяток — СМИ

5:05  29 Мая 2017
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Бывший губернатор Удмуртии признал получение взяток — СМИ

Москва, 29 мая. Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев сделал частичное признание в получении взяток.

Сообщается, что экс-глава республики признался только в нескольких эпизодах коррупции, однако полностью вменяемую ему сумму в 140 миллионов рублей чиновник отрицает.

«Его позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания», — цитирует газета «Коммерсант» назначенного Соловьеву следствием адвоката Алексея Ульянова.

Вместе с тем, адвокаты, нанятые дочерью бывшего чиновника, полагают, что признание могло быть получено под давлением следствия.

Ирина Новикова
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