Две девушки чуть не погибли во время катания на катере в Новосибирске

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Новосибирск, 29 мая. Две жительницы Новосибирска чуть не погибли во время катания на катере по реке Обь.

Сообщается, что компания местных жителей отдыхала на берегу реки. После распития алкогольных напитков один из мужчин в сопровождении двух подруг решил покататься на катере. Во время поездки он начал выполнять резкие маневры с поворотами, в результате чего катер перевернулся.

Отмечается, что и водитель катера и две его пассажирки смогли спастись благодаря тому, что на них были надеты спасательные жилеты.