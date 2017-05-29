Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Две девушки чуть не погибли во время катания на катере в Новосибирске

Две девушки чуть не погибли во время катания на катере в Новосибирске

4:45  29 Мая 2017
301

Две девушки чуть не погибли во время катания на катере в Новосибирске

Новосибирск, 29 мая. Две жительницы Новосибирска чуть не погибли во время катания на катере по реке Обь.

Сообщается, что компания местных жителей отдыхала на берегу реки. После распития алкогольных напитков один из мужчин в сопровождении двух подруг решил покататься на катере. Во время поездки он начал выполнять резкие маневры с поворотами, в результате чего катер перевернулся.

Отмечается, что и водитель катера и две его пассажирки смогли спастись благодаря тому, что на них были надеты спасательные жилеты.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть