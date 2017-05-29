Два человека стали жертвами смертельного ДТП в Иркутске

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Иркутск, 29 мая. Два человека погибли в смертельном ДТП, произошедшем в Иркутске в субботу.

Сообщается, что инцидент произошел на Полярной улице. Водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги и упала с обрыва.

По словам очевидцев случившегося, в момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек, двое из которых вылетели из авто при опрокидывании.

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности случившегося.