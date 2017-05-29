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Спорт
Месси в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

Месси в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

4:05  29 Мая 2017
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Месси в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

Барселона, 29 мая. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона 2016/2017.

Сообщается, что в ходе прошедшего чемпионата Испании аргентинец забил 37 голов. Отметим, что спортсмен получил почетную награду в четвертый раз за свою карьеру.

Данная награда ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, говорится в материале Газеты.ру.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выиграла у «Алавеса» в финальном матче Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Ирина Новикова
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