Месси в четвертый раз получил «Золотую бутсу»

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Барселона, 29 мая. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона 2016/2017.

Сообщается, что в ходе прошедшего чемпионата Испании аргентинец забил 37 голов. Отметим, что спортсмен получил почетную награду в четвертый раз за свою карьеру.

Данная награда ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, говорится в материале Газеты.ру.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выиграла у «Алавеса» в финальном матче Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1.