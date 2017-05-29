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Россия
Синоптики предупреждают о стихийных бедствиях в Кузбассе

Синоптики предупреждают о стихийных бедствиях в Кузбассе

3:49  29 Мая 2017
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Синоптики предупреждают о стихийных бедствиях в Кузбассе

Кемерово, 29 мая. Специалисты Гидрометцентра РФ предупреждают о возможных стихийных бедствиях, ожидающих Кемеровскую область.

Сообщается, что чрезвычайные ситуации могут возникнуть из-за аномальных погодных условий, Отмечается, что в Кузбассе существует серьезный риск возникновения лесных пожаров из-за сохраняющейся засушливой погоды.

Отметим также, что в настоящее время «оранжевый» уровень угрозы уже введен в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях и в Алтайском Крае. Синоптики предупреждают о стихийных бедствиях в Кузбассе

Также синоптики подчеркивают, что ближайшие дожди могут прийти в регион не раньше середины июня.

Ирина Новикова
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