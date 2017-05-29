Жюри подвело итоги юбилейного Каннского кинофестиваля

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Канны, 29 мая. Жюри основного конкурса юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля подвело итоги смотра.

Напомним, что в основной конкурс фестиваля в этом году вошли 19 картин. Возглавил жюри прославленный испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Также в жюри вошли американская актриса Джессика Честейн, итальянский режиссер Паоло Соррентино и актер Уилл Смит.

Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Россиянин Андрей Звягинцев получил Приз жюри за фильм «Нелюбовь». Гран-При фестиваля вручили французу Робену Кампийо за ленту «120 ударов в минуту».