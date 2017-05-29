Япония экстренно созвала заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР

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Токио, 29 мая. В Японии началось срочное заседание совета национальной безопасности страны в связи с очередной баллистической ракетой, запущенной КНДР.

Сообщается, что заседание началось в канцелярии глава правительства страны Синдзо Абэ.

По словам Абэ, Япония намерена в сотрудничестве с Соединенными Штатами предпринять конкретные шаги для ответа на действия Северной Кореи.

Ранее Газета.ру сообщала, что ракета КНДР, пуск которой был произведен в 23.40 по московскому времени с восточного побережья страны, пролетела 450 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.