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Весь мир
Япония экстренно созвала заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР

Япония экстренно созвала заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР

3:04  29 Мая 2017
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Япония экстренно созвала заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР

Токио, 29 мая. В Японии началось срочное заседание совета национальной безопасности страны в связи с очередной баллистической ракетой, запущенной КНДР.

Сообщается, что заседание началось в канцелярии глава правительства страны Синдзо Абэ.

По словам Абэ, Япония намерена в сотрудничестве с Соединенными Штатами предпринять конкретные шаги для ответа на действия Северной Кореи.

Япония экстренно созвала заседание совбеза из-за пуска ракеты КНДР

Ранее Газета.ру сообщала, что ракета КНДР, пуск которой был произведен в 23.40 по московскому времени с восточного побережья страны, пролетела 450 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Ирина Новикова
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