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Общество
«Нелюбовь» Звягинцева покажут в российских кинотеатрах в начале лета

«Нелюбовь» Звягинцева покажут в российских кинотеатрах в начале лета

2:50  29 Мая 2017
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«Нелюбовь» Звягинцева покажут в российских кинотеатрах в начале лета

Москва, 29 мая. Российские любители кинематографа уже в начале лета смогут оценить картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удостоенную премии Каннского фестиваля.

На Каннском фестивале «Нелюбовь» была встречена очень тепло. Сам режиссер назвал премию огромным успехом, открывающим новые возможности для этой картины. Звягинцев также подчеркнул, что «Нелюбовь» повествует о человеческих отношениях, не являясь каким-то политическим заявлением.

Ожидается, что уже 1 июня начнется показ фильма в отечественных кинотеатрах, — уточняет Газета.ru.

#андрейзвягинцев
Сергей Свазовский
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