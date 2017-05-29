Звягинцев рассказал о связи «Нелюбви» с Украиной

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Канны, 29 мая. Российский режиссер Андрей Звягинцев заявил, что его картина «Нелюбовь» посвящена человеческим отношениям и не должна восприниматься как некое политическое заявление. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер отметил, что в центре его внимания была жизнь людей, оставшихся у разбитого корыта после 13 лет, прожитых вместе. Говоря о связи с украинскими событиями, Звягинцев признал, что такая параллель имеет право на жизнь.