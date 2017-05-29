Легендарный футболист «Ромы» Тотти провел последний матч в карьере

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Рим, 29 мая. Капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти провел свой последний матч в карьере игрока.

Последним матчем для легендарного футболиста стала встреча с «Дженоа» в 38-м туре чемпионата Италии. Тотти вышел на замену на олимпийском стадионе в Риме на 69-й минуте игры.

Отметим, что игроки «Ромы» вышли на матч в памятных футболках с цифрой «10» на рукаве — номером, под которым играл Тотти.

Ранее Газета.ру сообщала, что в преддверии матча 38-го тура итальянской Серии A с «Ромой» клуб «Дженоа» представил клубную футболку, посвященную нападающему Франческо Тотти.