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Токио, 29 мая. Япония и Соединенные Штаты Америки предпримут конкретные совместные шаги для сдерживания Северной Кореи. Об этом заявил глава правительства Японии Синзо Абэ.

По его словам, КНДР не реагирует на предостережения мирового сообщества, продолжая провокации. Абэ заверил, что для сдерживания Северной Кореи Япония предпримет все необходимые меры.

Нашим приоритетом является обеспечение безопасности народа, — сказал Абэ.

Ранее Дональду Трампу сообщили об очередном испытании ракеты в КНДР. Об этом писала Газета.ru.