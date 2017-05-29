Эксперты объяснили, почему «Зенит» уволил Луческу

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Санкт-Петербург, 29 мая. Футбольные эксперты сошлись во мнении, что отставка Мирчи Луческу объясняется неудовлетворительными результатами питерского клуба в завершившемся сезоне.

Финишировав лишь третьим в чемпионате России, «Зенит» впервые за долгое время оказался за бортом Лиги чемпионов, самого престижного клубного европейского турнира. Кроме того, в Лиге Европы «сине-бело-голубые» продвинулись не слишком далеко, уступив бельгийскому «Андерлехту» на стадии 1/16 финала.

На Луческу возлагались большие надежды, которые он не сумел оправдать, — пишет Газета.ru.