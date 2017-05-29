Путин в ходе первой встречи с Макроном обсудит широкий круг вопросов

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Париж, 29 мая. В понедельник в Версале пройдет первая встреча президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Сообщается, что на повестке предстоящих переговоров находится широкий круг вопросов — от активизации двустороннего политико-экономического и культурного сотрудничества до обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.

Отмечается, что стороны достигли договоренности о данном визите всего около двух недель назад, сразу после вступления Макрона в должность.

Добавим, что встреча Путина и Макрона состоится как в узком составе в формате «один плюс два», так и в расширенном во время рабочего завтрака.