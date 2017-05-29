Медведев признался, сколько раз подтягивался в школе
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Москва, 29 мая. Глава правительства России Дмитрий Медведев признался, что в школе он подтягивался 30 раз. Об этом он сообщил, подводя итоги «праймериз» в Единой России по селекторной связи.
Один из участников селекторной связи, представляющий Тверь, сообщил, что их представитель «Единой России» организовал акцию по подтягиваниям. Конкурсанты в среднем подтягивались не менее 20 раз, — добавил он.
На это Медведев ответил, что в школьные годы подтягивался по 30 раз.
Правда, я был совсем худенький, — сказал глава правительства РФ. Его слова цитирует Газета.ru.
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