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Общество
Медведев признался, сколько раз подтягивался в школе

Медведев признался, сколько раз подтягивался в школе

1:55  29 Мая 2017
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Медведев признался, сколько раз подтягивался в школе

Москва, 29 мая. Глава правительства России Дмитрий Медведев признался, что в школе он подтягивался 30 раз. Об этом он сообщил, подводя итоги «праймериз» в Единой России по селекторной связи.

Один из участников селекторной связи, представляющий Тверь, сообщил, что их представитель «Единой России» организовал акцию по подтягиваниям. Конкурсанты в среднем подтягивались не менее 20 раз, — добавил он.

На это Медведев ответил, что в школьные годы подтягивался по 30 раз.

Правда, я был совсем худенький, —  сказал глава правительства РФ. Его слова цитирует Газета.ru.

#дмитриймедведев
Сергей Свазовский
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