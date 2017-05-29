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Происшествия
Пьяный водитель врезался в толпу людей на испанском курорте

Пьяный водитель врезался в толпу людей на испанском курорте

2:02  29 Мая 2017
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Пьяный водитель врезался в толпу людей на испанском курорте

Марбелья, 29 мая. Пьяный водитель автомобиля Audi устроил несколько ДТП на испанском курорте Марбелья.

По имеющейся информации, примерно в 23.00 по московскому времени водитель выехал на пешеходную зону около ночного клуба Ocean Club, где сбил троих человек, после чего скрылся с места происшествия.

Затем около гостиницы Coral Beach Hotel Audi столкнулся с другим транспортным средством. В результате случившегося пострадали еще пятеро, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что правоохранителям удалось задержать водителя е его пассажира.

Ирина Новикова
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