Сирия: 100 человек погибли в городе Эль-Меядин в результате ударов коалиции США

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Дамаск, 29 мая. В результате авиаударов международной коалиции во главе с США в городе Эль-Меядин в Сирии погибли как минимум 100 мирных жителей. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Уточняется, что речь идет об ударах, нанесенных коалицией в период со вторника по воскресенье. Известно также, что в числе погибших 40 детей.

Город Эль-Меядин контролируется силами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее Газета.ru сообщала об успешных наступательных операциях сирийских правительственных войск в провинциях Хомс и Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.