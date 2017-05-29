Сирия: 100 человек погибли в городе Эль-Меядин в результате ударов коалиции США
В Избранное
Дамаск, 29 мая. В результате авиаударов международной коалиции во главе с США в городе Эль-Меядин в Сирии погибли как минимум 100 мирных жителей. Об этом сообщают сирийские СМИ.
Уточняется, что речь идет об ударах, нанесенных коалицией в период со вторника по воскресенье. Известно также, что в числе погибших 40 детей.
Город Эль-Меядин контролируется силами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.
Ранее Газета.ru сообщала об успешных наступательных операциях сирийских правительственных войск в провинциях Хомс и Алеппо.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии