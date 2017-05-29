Медведев оценил праймериз «Единой России»

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Москва, 29 мая. Глава правительства Российской Федерации и партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал оценку итогам предварительного голосования («праймериз») по отбору на выборы, запланированные на 10 мая 2017 года.

Медведев отметил, что отбор носил совершенно прозрачный характер. Среди позитивных моментов премьер-министр РФ выделил и заметное обновлении в рядах «Единой России», поскольку 47% кандидатов впервые пробовали силы на политическом поприще.

По мнению главы правительства РФ, ключевым критерием эффективности успешных кандидатов должно стать исполнение предвыборных обещаний.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что в школе подтягивался 30 раз. Об этом писала Газета.ru.