Демократы потребовали от зятя Трампа объяснить сообщения о канале связи с Кремлем

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Вашингтон, 29 мая. Член комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букер заявил, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер должен объясниться в связи с появившимися сообщениями о его планах создать секретный канал связи с Россией.

Отмечается, что члены Конгресса от Демократической партии потребовали от Кушнера объяснений после публикации в американских СМИ информации о том, что в начале декабря прошлого года он встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком и якобы предложил организовать секретный канал связи с властями РФ.

«Ему необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время», — сказал Букер.

Ранее Газета.ру сообщала, что Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками информации.