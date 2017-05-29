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Весь мир
Белый дом: Трамп проинформирован об очередном ракетном запуске КНДР

Белый дом: Трамп проинформирован об очередном ракетном запуске КНДР

1:29  29 Мая 2017
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Белый дом: Трамп проинформирован об очередном ракетном запуске КНДР

Вашингтон, 29 мая. Президента США Дональда Трампа проинформировали об очередном ракетном запуске со стороны КНДР.

«Правительство США осведомлено. Президент проинформирован», — сообщил представитель Совета национальной безопасности.

Напомним, что ранее генсек правительства Японии Есихидэ Суга сообщил о том, что ракета КНДР, пуск которой был произведен в понедельник в 05.40 (в воскресенье в 23.40 по московскому времени), упала в исключительной экономической зоне Японии. В связи с чем правительство Японии заявило свой категорический протест КНДР.

#дональд трамп
Олег Сорокин
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