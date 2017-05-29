Украинские радикалы сорвали концерт Лободы в Одессе

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Одесса, 29 мая. Украинские националисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы, который должен был состояться в ночном клубе «Ибица» в Одессе.

За несколько часов до концерта активисты «Автомайдана Одессы» и других радикальных организаций начали акцию протеста. Поначалу она носила мирный характер.

Однако вскоре радикалы перешли к более активным действиям. В ход пошла пиротехника, которую «патриоты» кидали под ноги поклонникам Лободы. Завязалась потасовка с полицейскими. В результате администрация клуба приняла решение об отмене концерта.

Следует отметить, что свою агрессию против Лободы украинские националисты объясняют ее концертами в России. Кроме того, певица не поддерживает карательную операцию украинских силовиков в Донбассе.