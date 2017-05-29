Приз за лучший сценарий Каннского кинофестиваля разделили Лантимос и Рэмси

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Канны, 29 мая. Жюри 70-го Каннского кинофестиваля присудило награду на лучший сценарий греку Йоргосу Лантимосу («Убийство священного оленя») и британке Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»).

Объявление победителей юбилейного киносмотра прошло в воскресенье во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Отметим, что фильм Лантимоса является психологической драмой, поднимающей проблематику усыновления трудного подростка.

Фильм Рэмси — это мрачный триллер о наемном убийце и подпольной секс-индустрии.

Ранее Газета.ру сообщала, что фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале.