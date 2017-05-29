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Весь мир
Суга: Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты

Суга: Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты

1:10  29 Мая 2017  /обновлено: 1:11  29 Мая 2017
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Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Токио, 29 мая. Япония заявила категорический протест КНДР в связи с пуском ракеты в «самых жестких выражениях», сообщил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

«Продолжающиеся провокации КНДР непозволительны, они являются проблемой с точки зрения безопасности японских воздушных и морских судов. Они являются откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Япония заявила решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях», — заявил генсек Японии.

По словам Есихидэ Суга, японские морские и воздушные суда от запуска ракеты в Северной Корее не пострадали.

#суга
Олег Сорокин
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