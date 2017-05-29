Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для картины «Нелюбовь»
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Канны, 28 мая. Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал награду Каннского фестиваля «огромным прыжком вверх» для картины «Нелюбовь».
По его словам, премия столь высокого уровня говорит о признании успеха всех тех, кто трудился над созданием фильма. Звягинцев добавил, что само попадание картины на фестиваль в Каннах открывает перед ней большие возможности.
Ранее Андрей Звягинцев пояснил, в чем состоит связь его картины с Украиной. Об этом писала Газета.ru.
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