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Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для картины «Нелюбовь»

Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для картины «Нелюбовь»

1:00  29 Мая 2017
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Звягинцев назвал приз Каннского фестиваля трамплином для картины «Нелюбовь»

Канны, 28 мая. Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал награду Каннского фестиваля «огромным прыжком вверх» для картины «Нелюбовь».

По его словам, премия столь высокого уровня говорит о признании успеха всех тех, кто трудился над созданием фильма. Звягинцев добавил, что само попадание картины на фестиваль в Каннах открывает перед ней большие возможности.

Ранее Андрей Звягинцев пояснил, в чем состоит связь его картины с Украиной. Об этом писала Газета.ru.

#андрейзвягинцев
Сергей Свазовский
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