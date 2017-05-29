Турчинов призвал возвести «непреодолимую крепость» на границе с Россией

В Избранное

Скопировать

Киев, 29 мая. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал построить на границе с Россией «непреодолимую крепость». Заявление опубликовано на сайте СНБО.

По словам Турчинова, западная граница Украины должна быть обустроена в соответствии с европейскими стандартами. А вот на Востоке глава СНБО призвал возвести «непреодолимую крепость».

Следует отметить, что похожую идею ранее выдвигал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он предложил проект «Стена», позже переименованный в «Европейский вал». Несмотря на солидные названия и финансовые затраты, результаты строительства оказались скромными. «Европейский вал» на практике оказался забором из стеки. Проект так и не был завершен. Об этом писала Газета.ru.