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Политика
Визит Путина во Францию имеет особое значение — эксперт

Визит Путина во Францию имеет особое значение — эксперт

0:38  29 Мая 2017
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Визит Путина во Францию имеет особое значение — эксперт

Париж, 29 мая. Предстоящий визит Владимира Путина во Францию имеет особое значение. Такое мнение выразила Элен Каррер д`Анкос  — постоянный секретарь Французской академии. Она специализируется на российско-французских отношениях.

Д`Анкос полагает, что одной из первоочередных задач Макрона является улучшение отношений с Россией. Она отметила, что новый президент Франции наверняка будет стремиться придать новый импульс взаимодействию Москвы и Парижа.

Эксперт считает 300-летний юбилей первой поездки Петра Великого во Францию прекрасным поводом для встречи.

Ранее Эммануэль Макрон заявил об уважении к России. Об этом писала Газета.ru.

#владимирпутин #эммануэльмакрон
Сергей Свазовский
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