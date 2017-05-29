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Париж, 29 мая. Предстоящий визит Владимира Путина во Францию имеет особое значение. Такое мнение выразила Элен Каррер д`Анкос — постоянный секретарь Французской академии. Она специализируется на российско-французских отношениях.

Д`Анкос полагает, что одной из первоочередных задач Макрона является улучшение отношений с Россией. Она отметила, что новый президент Франции наверняка будет стремиться придать новый импульс взаимодействию Москвы и Парижа.

Эксперт считает 300-летний юбилей первой поездки Петра Великого во Францию прекрасным поводом для встречи.

Ранее Эммануэль Макрон заявил об уважении к России. Об этом писала Газета.ru.