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Весь мир
СМИ: военные в Южной Корее заявили, что КНДР осуществила пуск ракеты

СМИ: военные в Южной Корее заявили, что КНДР осуществила пуск ракеты

0:40  29 Мая 2017  /обновлено: 0:43  29 Мая 2017
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СМИ: военные в Южной Корее заявили, что КНДР осуществила пуск ракеты

Сеул, 29 мая. Военные в Южной Корее заявили о том, что КНДР произвела запуск ракеты, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал распоряжение срочно созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракета неопознанного типа была запущена с побережья КНДР около города Вонсан. Сообщается, что ракета полетела в восточном направлении.

#кндр #мун чжэ ин
Олег Сорокин
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