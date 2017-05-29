СМИ: военные в Южной Корее заявили, что КНДР осуществила пуск ракеты

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Сеул, 29 мая. Военные в Южной Корее заявили о том, что КНДР произвела запуск ракеты, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал распоряжение срочно созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что ракета неопознанного типа была запущена с побережья КНДР около города Вонсан. Сообщается, что ракета полетела в восточном направлении.