Тренер Роберто Манчини подписалcя на «Зенит» в Instagram

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Рим, 29 мая. 52-летний итальянский тренер Роберто Манчини подписался на на аккаунт питерского «Зенита» в социальной сети «Инстаграм».

Следует отметить, что именно Манчини считается наиболее вероятным преемником Мирчи Луческу, контракт которого с «Зенитом» был прекращен накануне. Ряд СМИ уже сообщил, что итальянец согласовал условия контракта с «Зенитом».

За плечами у Манчини работа в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити» и других клубах. С миланским клубом он трижды брал скудетто. 52-летний специалист также может похвастаться титулом чемпиона Англии в сезоне 2011/2012, - пишет Газета.ru.