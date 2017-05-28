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Канны, 28 мая. Фильм «Квадрат», победивший на Каннском фестивале, рассказывает о диктатуре политкорректности. Такое мнение высказал глава жюри главного конкурса знаменитый режиссер Педро Альмадовар.

По мнению председателя жюри, проблематика фильма-победителя весьма современна. Диктатура политкорректности столь же опасна и страшна, как и все другие диктатуры, — сказал Альмадовар на заключительной пресс-конференции.

У этой картины большое будущее, — убежден режиссер.

Ранее сообщалось, что кинокритики положительно отозвались о распределении наград на фестивале в Каннах.