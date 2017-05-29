САА освободила деревню Рас аль-Айн аль-Ахмар и сахарный завод в Алеппо

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Дамаск, 29 мая. Сирийская арабская армия продвинулась к северо-западу от Масканы и освободила деревню Рас Аль-Айн Аль-Ахмар и сахарный завод в провинции Алеппо.

В Кафр-Батихе неизвестными ранен командир одного из подразделений «Ахрар Аль-Шам» — это уже второе подобное нападение в данном районе в провинции Идлиб за прошедшую неделю. 23 мая неизвестные боевики открыли огонь и ранили первого лейтенанта «Джейша аль-Насра» Алаа Рахмуна перед его домом.

СМИ сообщают о том, что в провинции Дамаск сирийское правительство ведет переговоры с представителями окруженных в районе Каламун боевиков. Эти переговоры поддерживает Россия. В случае достижения каких-либо позитивных договоренностей в регион будут введены силы российской военной полиции.

В Ираке террорист-смертник устроил взрыв, убит 1 полицейский, 4 мирных жителя, ранено около 20 человек. Инцидент произошел в мухафазе Дияла.