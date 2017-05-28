Гран-при Каннского фестиваля удостоен фильм «120 ударов в минуту» Робена Кампийо

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Канны, 28 мая. Фильм французского режиссера Робена Кампийо «120 ударов в минуту» (120 battements par minute) получил Гран-при юбилейного 70-го Каннского фестиваля. Награда присуждена картине международноым жюри под руководством Педро Альмадовара.

Действие картины разворачивается в 90-е годы 2-го столетия в Париже. Главный герой — активист, который противостоит равнодушию общества к проблемам людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. Одной из ключевых сюжетных линий становится любовь двух молодых людей, познакомившихся во время общественной работы.

По словам Педро Альмадовара, после объявления награды за эту картину последовали самые громкие аплодисменты.

Ранее кинокритики дали оценку распределению наград Каннского фестиваля.