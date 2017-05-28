Кинокритики положительно оценили распределение наград Каннского фестиваля
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Канны, 28 мая. Кинокритики дали положительную оценку распределению наград на завершившемся Каннском фестивале.
Например, кинокритик Джейсон Горбер отметил, что его мнение полностью совпало с оценкой жюри под руководством Педро Альмадовара. Фильмы «Квадрат» и «Нелюбовь» он назвал «по-настоящему сильными кинолентами».
Горбер согласился и с наградой Софии Копполы за лучшую режиссерскую работу, - пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пальмовую ветвь Каннского фестиваля получила работа «Квадрат».
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