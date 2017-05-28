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Кинокритики положительно оценили распределение наград Каннского фестиваля

Кинокритики положительно оценили распределение наград Каннского фестиваля

23:30  28 Мая 2017
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Кинокритики положительно оценили распределение наград Каннского фестиваля

Канны, 28 мая. Кинокритики дали положительную оценку распределению наград на завершившемся Каннском фестивале.

Например, кинокритик Джейсон Горбер отметил, что его мнение полностью совпало с оценкой жюри под руководством Педро Альмадовара. Фильмы «Квадрат» и «Нелюбовь» он назвал «по-настоящему сильными кинолентами».

Горбер согласился и с наградой Софии Копполы за лучшую режиссерскую работу, - пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пальмовую ветвь Каннского фестиваля получила работа «Квадрат».

#педроальмадовар
Сергей Свазовский
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